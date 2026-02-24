Al menos 22 muertos en inundaciones en el sur de Brasil

Al menos 22 personas han muerto y otras 45 permanecen desaparecidas como consecuencia de las fuertes lluvias torrenciales sobre Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, en el sur de Brasil, que han dejado además unos 1.500 afectados y desplazados.

Casi la totalidad de los fallecimientos se han registrado en Juiz de Fora, un área montañosa limítrofe con Río de Janeiro en el interior del estado de Minas Gerais. Allí, donde muchos vecinos residen en laderas y zonas escarpadas, se ha decretado el estado de calamidad. Con todo, también se ha confirmado la pérdida de vidas humanas en Ubá y en São João de Meriti, en Río de Janeiro.

Pendiente de lo ocurrido, el presidente de Brasil, Lula da Silva, que se encuentra de gira oficial por Asia, ha dado orden para la "pronta movilización" de los recursos públicos para ayudar a los afectados. "El objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, las ayudas a los desplazados y el apoyo a la reconstrucción", ha comunicado.