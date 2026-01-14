Al menos 22 muertos en Tailandia en el choque de un tren contra una grúa

El choque de un tren contra una grúa de construcción caída sobre las vías en Tailandia deja por el momento un total de 22 personas muertas y otras 55 heridas.

Por ahora, los equipos de rescate continúan trabajando sobre el terreno para liberar a los pasajeros que se han quedado atrapados entre los restos de los vagones, según ha detallado el diario tailandés The Nation.

El incidente ha ocurrido alrededor de las 9.45 (hora local), cuando el expreso especial que cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani (la capital de la provincia fronteriza con Laos y Camboya) ha descarrilado como consecuencia del accidente.

Además, la empresa estatal de ferrocarriles de Tailandia y el departamento de Transporte Ferroviario han desplegado agentes sobre el lugar de los hechos para investigar cómo se produjo la caída de la grúa de construcción, que formaba parte del proyecto ferroviario para la mejora de la infraestructura a alta velocidad, sobre las vías.