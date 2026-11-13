Casi 3.800 escuelas italianas, de nuevo objeto de las mismas amenazas de bomba

Casi 3.800 escuelas italianas han vuelto a recibir mensajes amenazantes firmados bajo el nombre Mikhail Andropov, el mismo que se utilizó en la anterior oleada de correos electrónicos que recibieron cerca de 6.000 escuelas del país, todos ellos con falsas amenazas de bomba, si bien el texto circulado en esta ocasión ha sido diferente. Con todo, el gobierno italiano ha mantenido su postura, indicando a los responsables educativos que continúen con normalidad con las actividades escolares a menos que las autoridades regionales observen motivos específicos y fundados para la alarma.

"El edificio ha sido minado y sus vidas corren peligro en este preciso instante", comienza la alerta, que derivó en que 77 colegios fueron evacuados y 36 de ellos lograron reanudar las clases durante la mañana.

Además, en el mensaje, en el que se detalla el tipo de explosivo utilizado, se reclama la "renuncia inmediata" de la primera ministra, Giorgia Meloni. De no hacerlo, advierte, habrá "cientos de víctimas". "Con desprecio, Mikhail Andropov", finaliza el texto.

Por el momento, las fiscalías de Roma y Milán han abierto sendas causas sobre estas amenazas, mientras el gobierno se ha mantenido en que los mensajes en cuestión no están respaldados por un peligro real. "El objetivo", reza un comunicado del Palacio Chigi, "es prevenir que amenazas infundadas perturben los servicios esenciales y garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes, personal escolar, familias y, en general, de toda la comunidad nacional".

Falta de propuestas

Precisamente en la sede gubernamental ha tenido lugar este jueves una cumbre entre Giorgia Meloni y los líderes de la oposición, a quienes la primera ministra ha agradecido "su participación en los debates, ciertamente francos y productivos, sobre las amenazas de bomba" y la proyección de una imagen de unidad política frente a quienes pretenden sembrar el caos.

"Llegamos a esta reunión con una evaluación que queríamos compartir; compartimos la información que teníamos y ofrecimos una idea; presentamos cómo el gobierno pretende proceder y trabajar. Y, por supuesto, la oposición debe seguir haciendo su trabajo, que también incluye supervisar el trabajo que se está realizando", ha manifestado la mandataria sobre los contenidos del encuentro.

Frente a esa visión, la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, ha lamentado que el ejecutivo no haya presentado "ni una sola propuesta concreta", algo que también le ha afeado el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte.