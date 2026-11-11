Decenas de escuelas evacuadas en Italia en medio de una oleada de avisos de bomba

El instituto IOMS de la vía Corridoni, en Milán, fue evacuado de forma preventiva tras recibirse una amenaza de bomba en varios centros escolares de la ciudad.

Varias decenas de escuelas han tenido que ser evacuadas en Italia tras un correo electrónico anónimo masivo que alertaba de una amenaza de bomba en unos 300 centros educativos.

"Lo más probable", como ha declarado a La Stampa el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, es que se trate de un "ciberataque".

Y es que se produce pocos días después de que unos 280 directores de centros en Italia recibieran un correo electrónico en los mismos términos, y en medio de una oleada de amenazas bomba en aviones que han resultado ser falsas en buena parte de Europa.

Ante esto, desde Roma han asegurado que las fuerzas de seguridad están supervisando la situación, de modo que han apelado a la tranquilidad.