Más de 30 mineros muertos por una explosión de gas en un yacimiento en Pakistán

Un rescatista tratando de localizar mineros tras un derrumbamiento en una mina en Pakistán (archivo)

Al menos 34 mineros han muerto y dos se encuentran desaparecidos por una gran explosión en el yacimiento de carbón de Sorange, en Pakistán, donde el reventón de una bolsa de gas metano ha arrasado dos galerías donde trabajaban más de cincuenta personas.

La explosión ocurrió por la acumulación del gas en una de las galerías, a apenas 1,2 kilómetros de profundidad, que estaría mal ventilada. Y, como consecuencia de la detonación, se inició un incendio que derivó en el colapso parcial de la otra mina.

Tras lo ocurrido, el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, ha ofrecido sus condolencias y comprometido toda la ayuda posible del gobierno durante las tareas de rescate, que continuarán durante las próximas horas.