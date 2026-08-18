Más de 300 muertos en el terremoto de Colombia

El balance oficial de víctimas del terremoto que tuvo lugar en Colombia la semana pasada aumenta ya por encima de las 300 personas fallecidas.

En concreto, son 304 las que han perdido la vida, mientras otras 4.548 personas han resultado heridas y 426 continúan desaparecidas como consecuencia del seísmo de magnitud 7,4 que hace una semana sacudió el centro y el oeste del país.

El temblor tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en Chocó, una de las regiones más depauperadas de Colombia, donde la escasez de infraestructuras y vías terrestres está dificultando la entrega de ayuda humanitaria. De hecho, hasta allí se desplazó hoy mismo la cantante Shakira, que comprometió ayudas por valor de un millón de dólares para contribuir en su reconstrucción.

Si bien los daños se han sentido principalmente en el ya citado Chocó, también han resultado afectados el eje cafetero y el Valle del Cauca. Su capital, Cali, ha sido una de las ciudades más golpeadas, si bien el seísmo se ha dejado sentir en 472 municipios de una quincena de departamentos, afectando a más de 292.000 personas.