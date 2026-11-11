Más de 330 vuelos cancelados por la huelga general en España

La huelga general convocada en España ha provocado la cancelación de más de 330 vuelos a lo largo de esta jornada, lo que supone poco más del 7% de los programados.

Como consecuencia, según Europa Press, las aerolíneas reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en otras sesiones.

Además, la jornada de huelga ha coincido con los primeros efectos del paso de la borrasca Charles por la península ibérica, lo que ha conllevado también la cancelación de otra veintena de vuelos.

En el terreno portuario, el puerto de Barcelona opera con servicios mínimos en algunos servicios, como los de pasajeros y los ro-ro a Canarias, mientras el paro total de los estibadores ha suspendido la operativa en los barcos de mercancías.

Incidencias

Por lo demás, la huelga deja un balance de al menos 70 detenidos y más de un millar incidencias en toda España.

Madrid ha concentrado la mayor parte de los arrestos, con un total de veinte, seguida de cerca por las trece de País Vasco y las once de Andalucía.