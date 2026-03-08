Más de 40 muertos en Kenia como consecuencia de las inundaciones

Al menos 42 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones que comenzaron el viernes y que afectan principalmente a Nairobi, la capital de Kenia.

Según el último balance oficial, un total de 26 de estas muertes corresponden a la capital, mientras la región Oriental contabiliza diez fallecidos; la del Rift, cuatro más, y las de Nyanza y Costa, uno cada una.

Inundaciones en Nairobi

Además, las autoridades kenianas han informado de que las lluvias torrenciales han causado inundaciones, importantes daños a la propiedad, cortes de carreteras y desplazamiento de población en varios barrios de Nairobi.

En este contexto, se han desplegado equipos de emergencia para ayudar en las comunidades afectadas. Además, el gobierno asumirá los gastos médicos de los heridos y el coste de enterramiento de las víctimas mortales consecuencia de las inclemencias.