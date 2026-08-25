Más de 40 muertos en una nueva masacre perpetrada por las bandas en Haití

Al menos 42 personas han muerto en una nueva matanza perpetrada por una banda criminal en Haití, que ha incendiado casas y comercios al tiempo que ha secuestrado a varias personas.

Estos sucesos han ocurrido en la localidad de Kenscoff, al este de Puerto Príncipe, y, según las autoridades, son obra de una banda denominada Viv Ansanm.

Además, ha apuntado que los atacantes trataban de hacerse con el control de la ciudad y, con ese propósito, han dejado tras de sí una escena dantesca de cuerpos acribillados diseminados por las calles, antes de que las fuerzas de seguridad consiguieran repeler el ataque.

La situación en Haití sigue siendo catastrófica cinco años después del asesinato del expresidente Jovenel Moise, en 2021, y lleva inmerso en una ola de violencia que se ha acrecentado desde principios de 2024, cuando el entonces primer ministro, Ariel Henry, tuvo que presentar su dimisión.

Solo en el primer trimestre de este año, la oficina de Naciones Unidas en Haití cifró en más de 1.640 los muertos en las matanzas perpetradas por las distintas pandillas que tratan de conseguir el control de los distintos territorios.