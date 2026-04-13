Una estampida en uno de los principales lugares turísticos de Haití provoca 30 muertes

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El gobierno decreta tres días de luto nacional y se compromete a asumir los gastos funerarios

La ciudadela de Laferrière, en Haití
La ciudadela de Laferrière, en Haití | Angelo Miramonti (Visit Haití)

Las autoridades de Haití han decretado tres días de luto nacional a partir de mañana a raíz del fallecimiento de al menos una treintena de personas debido a una estampida en uno de sus principales lugares turísticos, la Ciudadela de Laferrière.

De hecho, la gran afluencia de visitantes estaría detrás de lo sucedido en esa ubicación, donde se produjo una avalancha humana que concluyó en tragedia.

Al respecto, la oficina del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha avanzado que el gobierno se hará cargo de los gastos funerarios y de "llevar ante la justicia" a los responsables del incidente.

La Ciudadela de Laferrière es una fortificación que data del siglo XIX y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ubicada en el municipio de Milot, constituye uno de los principales atractivos turísticos del país caribeño, al tiempo que se considera un emblema de la lucha de Haití por su libertad frente al dominio colonial francés al haber sido levantada por antiguos esclavos.

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