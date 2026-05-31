Al menos 457 detenidos en Francia por disturbios tras la final de la Champions

La noche de disturbios en Francia tras la victoria del Paris Saint Germain contra el Arsenal en la final de la Champions League se salda por el momento con 780 personas arrestadas, de las cuales 457 han terminado bajo detención, 57 policías heridos, un fallecido y otra persona herida grave.

Los alborotos están todavía bajo investigación por la Fiscalía francesa.

De acuerdo con el ministro de Interior galo, el fallecido es un joven de 24 años que murió en un accidente de moto durante los festejos en una circunvalación de París. El herido es un menor, de 17 años, que está en coma y en estado crítico tras recibir varias puñaladas en el distrito 16. Sus agresores se han dado a la fuga.

Tras los disturbios, ellas autoridades han hecho un llamamiento a que no se celebren "aglomeraciones" en los Campos Elíseos cuando los aficionados reciban al equipo tras una noche de escenas de destrucción tras el triunfo del conjunto parisino.

"Dado que es imposible celebrar un partido sin que se produzcan disturbios, la única respuesta sensata es una nueva doctrina: cero reuniones", ha llegado a plantear el ayuntamiento en un comunicado.

En los Campos Elíseos llegaron a concentrarse esta pasada noche hasta 20.000 personas, mientras la policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. Asimismo, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos, mientras que varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito ocho de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se han registrado lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas. Según el ministro del Interior, se han registrado escenas de saqueo en unas quince ciudades de Francia.