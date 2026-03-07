Casi 50 muertos en Líbano tras dos ataques de Israel

Al menos 41 personas, tres de ellas militares, han muerto en Líbano y otras 40 han resultado heridas durante una incursión del ejército de Israel.

En concreto, la incursión fue protagonizada por cuatro helicópteros Apache junto con fuerzas de tierra, con la justificación de intentar localizar artefactos relacionados con un piloto desaparecido en Líbano en 1986; pero la búsqueda fue infructuosa.

Según la agencia oficial libanesa, la incursión de las tropas israelíes tuvo enfrente al ejército de Líbano y también a tropas de Hezbolá. De hecho, la milicia chií ha denunciado no menos de 40 bombardeos de las fuerzas de Israel para cubrir su retirada.

En paralelo a esa incursión, otras seis personas perdieron la vida en Líbano en una segunda oleada de bombardeos israelíes.