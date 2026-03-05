Irán amenaza con un ataque contra instalaciones nucleares de Israel

El ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel en Dimona en caso de que las dos potencias aliadas en el ataque contra la república islámica den pasos para intentar concretar "un cambio de régimen" tras el asesinato de su líder supremo, el ayatolá Jamenei.

De ello ha dado cuenta la agencia iraní de noticias ISNA, que ha apuntado que las mencionadas instalaciones, ubicadas en el desierto del Néguev, son clave para Israel, de modo que se trata de uno de los lugares más protegidos del país hebreo.

Instalaciones nucleares de Israel en el desierto

Esta amenaza llega después de que el ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, asegurase que cualquier sucesor de Jamenei —varios medios han publicado que uno de sus hijos podría tomar el relevo— se convertirá en "un objetivo inequívoco para ser eliminado".