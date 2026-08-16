Al menos seis muertos por las inundaciones en Indiana y decenas de personas rescatadas

Al menos seis personas, entre ellas un niño, han muerto en Indiana (Estados Unidos) debido al intenso episodio de tormentas que afecta al estado desde el pasado martes. Las lluvias han provocado inundaciones generalizadas, crecidas récord de varios ríos y decenas de operaciones de rescate.

Las autoridades estatales elevaron este sábado a seis el balance provisional de víctimas mortales, localizadas en varios condados, entre ellos Jennings, Delaware, White, Porter y La Porte.

Entre los fallecidos se encuentra un niño de cuatro años del condado de Jennings, que murió el martes después de que un árbol cayera sobre su vivienda durante el temporal. En Delaware, las autoridades localizaron los cuerpos de una mujer de 58 años y de un hombre de 19. En el caso de la mujer, los investigadores sospechan que falleció después de intentar atravesar con su vehículo una zona inundada.

El centro de Indiana es una de las zonas más afectadas por las lluvias. El río White se ha desbordado y ha obligado a movilizar importantes recursos de emergencia a lo largo de su cauce, desde el condado de Hamilton hasta las áreas situadas al norte de Indianápolis.

En la capital estatal, el agua ha cubierto calles y alcanzado viviendas, obligando a algunos residentes a abandonar sus hogares mediante kayaks y pequeñas embarcaciones. Los bomberos de Indianápolis han realizado 50 rescates acuáticos y ayudado a evacuar a 91 personas y 45 mascotas.

El alcalde de la ciudad, Joe Hogsett, ha calificado la situación de excepcional y ha pedido a los residentes de las zonas próximas a los cauces que extremen las precauciones y abandonen las áreas amenazadas por la crecida.

"Indianápolis se enfrenta actualmente a una inundación sin precedentes en más de 30 años", ha advertido Hogsett, quien ha señalado que las condiciones pueden cambiar con gran rapidez.

La intensidad de las precipitaciones ha provocado crecidas extraordinarias. En Noblesville, al norte de Indianápolis, el río White ha superado un récord establecido hace 113 años.

El caudal alcanzó los 24,6 pies, unos 7,50 metros, frente a los 23,8 pies, aproximadamente 7,25 metros, registrados en 1913.

Algunas zonas han acumulado más de 28 centímetros de lluvia en apenas dos días, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador de Indiana, Mike Braun, ha señalado que determinadas áreas recibieron entre 15 y 30,5 centímetros de precipitaciones, cantidades que han alimentado las crecidas río abajo.

Braun declaró el estado de emergencia a comienzos de semana y ha informado de que ha mantenido una conversación con el presidente Donald Trump para abordar la situación. El estado trabaja además en la tramitación de una declaración de emergencia federal acelerada a través de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).

Más de 150.000 personas sin electricidad

La emergencia continúa mientras más de 150.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico debido a los efectos del temporal. Las autoridades han advertido de que el peligro de inundaciones no ha desaparecido. El terreno se encuentra completamente saturado y nuevas precipitaciones podrían provocar rápidamente nuevas crecidas.

Los pronósticos mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en una extensa zona del Medio Oeste y el este de Estados Unidos, desde Iowa hasta Virginia Occidental. Los meteorólogos prevén nuevos chubascos y tormentas eléctricas, mientras el río White podría mantener niveles elevados durante las próximas horas en el área metropolitana de Indianápolis.

El episodio de meteorología adversa también ha afectado a otras zonas del Medio Oeste, con tornados, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas desde el entorno de Chicago hasta el oeste de Pensilvania.

Ante la situación, las autoridades han pedido a la población que no intente atravesar carreteras o zonas anegadas y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúa la evolución del temporal.