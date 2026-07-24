Más de 70 muertos y 30 desaparecidos tras el hundimiento de un ferry frente a las costas de Guyana

El hundimiento de un ferry frente a las costas de Guyana con cerca de 180 personas a bordo se salda, por ahora, con un total de 72 fallecidos, una treintena de desaparecidos y 76 supervivientes.

El accidente tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando el buque MV Barima volcó frente al litoral del país sudamericano apenas ocho horas después de zarpar. En las labores de rescate continúan involucrados tantos buzos guyaneses como franceses, así como pescadores de la zona que se han sumado al dispositivo de forma voluntaria.

Mientras los equipos continúan recuperando los cuerpos del agua, las autoridades se enfrentan a dificultades a la hora de identificar a algunos de ellos, puesto que los nombres no figuran en la lista oficial de pasajeros. Por el momento, un total de 65 han sido identificados, según los medios locales.

El MV Barima zarpó el pasado sábado a las 15.15 horas y, transcurridas menos de ocho horas, la torre de control de Timehri recibió una primera llamada de socorro. Eran las 23.01 horas. La activación de los protocolos de emergencia ha permitido rescatar con vida a cerca de la mitad del pasaje, pero el primer ministro de Guyana, Mark Phillips, se ha comprometido a que los trabajos continúen hasta que todos los cuerpos hayan sido localizados.

"Una gran ola"

Si bien las causas del suceso todavía se desconocen, el ministro de Obras Públicas guyanés, Juan Edghill, ha apuntado que la embarcación recibió la embestida de una gran ola y que ese impacto provocó su vuelco. "Es la conclusión preliminar de lo que hemos escuchado de todos con los que hemos hablado", ha indicado en una comparecencia ante los medios en días pasados.

El barco hundido en la región del Esequibo había sido construido en Escocia en la década de 1930 y, desde entonces, ha tenido que afrontar varias actualizaciones para seguir funcionando desde su base de Port Kaituma, a donde se dirigía cuando se produjo el fatal desenlace. Según el ministro de Obras Públicas, contaba con 250 chalecos salvavidas y seis balsas hinchables, de acuerdo con los requisitos de seguridad estipulados para ese trayecto.