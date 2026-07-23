La cifra de muertos en Venezuela sigue subiendo un mes después de los terremotos

La cifra de muertos a causa de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela continúa aumentando y se sitúa ya en 5.398 personas, mientras el número de heridos se mantiene estable en 16.740.

El dato de las personas que han perdido la vida en los devastadores seísmos que, seguidos por más de 1.400 réplicas, sacudieron Venezuela hace prácticamente un mes no ha dejado de crecer y en la última semana prácticamente suma unas setenta personas al día. De hecho, el pasado domingo el número oficial de fallecidos recogía un total de 5.119 personas.

Además de los números de muertos y heridos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha detallado que 17.907 personas se han visto afectadas por los terremotos y que las familias que han recibido atención por parte de las administraciones de la república bolivariana son más de 128.300. Además, ha apuntado que un total de 6.462 personas han sido rescatadas.

En este sentido, ha especificado que 44.298 pacientes han recibido atención médica, al tiempo que ha cifrado en casi 31.000 los efectivos desplegados en todo el país con el apoyo de 2.278 rescatistas internacionales y 31.700 voluntarios.

En cuanto a los daños materiales, según sus datos, hasta 190 edificios han quedado completamente destruidos. Entretanto, se han instalado 107 campos de desplazados temporales, donde actualmente se da cobijo a unas 23.300 personas.

Crítica a la oposición

A las críticas dirigidas contra las autoridades del país caribeño por su gestión de la catástrofe, que se suma a la crisis humanitaria que ya existía, le ha dado respuesta el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Ningún opositor extremista ha ido a La Guaira para brindar su ayuda al pueblo", ha sentenciado, crítico con los políticos que "no han trabajado de forma desinteresada" a favor de la población, sino solo "para la foto".