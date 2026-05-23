Al menos 90 muertos en el peor accidente minero en China en 15 años

Al menos 90 personas han muerto y en torno a una decena más continúan atrapadas bajo tierra tras una explosión de gas en una mina de carbón en China.

Se trata del siniestro más grave para la minería del país asiático desde 2009, cuando otra deflagración le costó la vida a 108 personas también en la zona norte.

Según la agencia oficial de noticias, un total de 201 mineros han sido trasladados a superficie de forma segura, pero las autoridades no han podido dar todavía una cifra exacta de los trabajadores que se encontraban en el interior de la mina en el momento de la explosión.

De las causas del suceso se sabe que los niveles de monóxido de carbono en el interior la mina "superaban ampliamente los límites permitidos" antes de la explosión, de acuerdo con las primeras evaluaciones de lo ocurrido.

De hecho, un responsable de la operadora de la mina, el Grupo Shanxi Tongzhou, ya está bajo custodia de las autoridades para someterse a interrogatorio.

Instrucciones de Xi

El presidente chino, Xi Jinping, ha dado "importantes instrucciones" a los equipos desplegados sobre el terreno para hacer "todo lo posible" por encontrar y rescatar a las personas que continúan en paradero desconocido, así como para atender a todos los heridos.

"Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para atender a los heridos, organizar de manera científica las operaciones de búsqueda y rescate, y gestionar adecuadamente las consecuencias", según el comunicado enviado por la Secretaría General del Partido Comunista de China.