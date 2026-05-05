Más de una veintena de muertos en China al explotar una fábrica de fuegos artificiales

Al menos 21 personas han perdido la vida en la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China, que deja por el momento otras 61 personas heridas.

Hasta el lugar del accidente, en Liuyang, se han enviado cinco equipos de rescate con un total de 482 efectivos, así como personal médico para atender a las personas que están siendo rescatadas.

Incendio en una fábrica de fuegos artificiales en China | Chen Sihan

Tras conocer lo ocurrido, el presidente de China, Xi Jinping, ha requerido que se lleven a cabo todos los esfuerzos para localizar a las personas que continúan desaparecidas y rescatar a las que han resultado heridas, pero también ha avanzado una investigación sobre las causas del accidente para que sus responsables tengan que rendir cuentas.

"Las autoridades de todas las regiones y departamentos deben extraer lecciones profundas del accidente y reforzar la responsabilidad en materia de seguridad en el lugar de trabajo", ha incidido Xi, al tiempo que la agencia de noticias oficinal china ya ha notificado que el responsable de la empresa ya ha sido detenido.