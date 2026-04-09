Abierta la convocatoria para el Global Citizen Award 2026, que reconoce a líderes del cambio a nivel mundial

La firma internacional Henley & Partners, en colaboración con la Andan Foundation, ha anunciado la apertura del plazo para presentar candidaturas al Global Citizen Award 2026, un reconocimiento que premia a personas que contribuyen de manera significativa a afrontar los grandes retos globales.

Creado en 2014, este galardón tiene como objetivo visibilizar y apoyar a individuos cuyo trabajo impacta directamente en problemas que trascienden fronteras nacionales y que no pueden ser resueltos por un solo país. En particular, el premio pone el foco en iniciativas que benefician a colectivos vulnerables y que guardan relación con fenómenos como la migración, los desplazamientos forzosos o las crisis humanitarias.

El presidente de Henley & Partners y fundador de Andan Foundation, el doctor Christian H. Kaelin, explicó que el jurado busca “personas extraordinarias e inspiradoras que demuestren visión, coraje e innovación en la promoción de un cambio global”, destacando la importancia de construir “un mundo más justo, pacífico, conectado y tolerante”.

El galardón incluye una medalla diseñada por el artista italiano Antonio Nocera, un certificado oficial firmado por el presidente del comité y una dotación económica de 20.000 dólares destinada a apoyar la labor humanitaria del premiado. Además, los organizadores se compromete a colaborar durante un año con el galardonado, dando visibilidad a su proyecto y facilitando su desarrollo a través de su red internacional de más de 70 oficinas.

A lo largo de sus últimas ediciones se ha distinguido a figuras relevantes en ámbitos como la ayuda a refugiados, la resolución de conflictos, la acción climática o la defensa de los derechos humanos. Entre los premiados se encuentran el impulsor del proyecto de rescate marítimo de refugiados Sea Watch, Harald Höppner; el fundador de la organización Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman; o el expresidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, por su activismo climático. Más recientemente, el profesor Spyridon Flogaitis fue premiado en 2025 por su contribución al fortalecimiento del derecho público y el acceso a la justicia en contextos de fragilidad democrática.

El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 6 de mayo de 2026, y las propuestas pueden enviarse a través de los canales habilitados por la organización. El premio busca, un año más, reconocer a quienes trabajan desde distintos ámbitos para dar respuesta a los desafíos globales más urgentes de nuestro tiempo.