Juan Carlos I viajará a París el sábado para recibir un premio literario a sus memorias

El rey emérito Juan Carlos I acudirá este sábado a París, a la Asamblea Nacional de Francia, para la entrega de un premio literario especial por su libro de memorias, Reconciliación, junto a su autora, Laurence Debray.

Se trata de un galardón que entrega la asociación Lire la société en colaboración con la cámara baja del Parlamento francés con motivo de la Jornada del Libro Político y que, en su 35º edición, ha decidido destacar la obra biográfica del rey emérito de España.

Don Juan Carlos ya estuvo en Francia hace dos años, cuando fue invitado junto a Javier Cercas a una cena en el Elíseo en homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa con motivo de su ingreso en la Academia Francesa.

Reconciliación se publicó en noviembre de 2025 en Francia y más tarde, en diciembre, llegó a España.