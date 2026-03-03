Acciona avanza en la construcción de la Línea 6-Naranja del Metro de São Paulo uno de los mayores proyectos de movilidad de América Latina

La multinacional española Acciona lidera uno de los mayores proyectos de movilidad urbana de América Latina: la construcción de la Línea 6-Naranja del Metrô de São Paulo, un ramal estratégico que conectará la zona norte con el centro de la capital paulista y que transformará los desplazamientos diarios de cientos de miles de personas.

Trabajadores de la Línea 6 del metro de São Paulo | Acciona

El proyecto, desarrollado bajo un modelo de colaboración público-privada, contempla una inversión estimada de 3.164 millones de euros y una extensión total de 15,3 kilómetros. Cuando esté completamente operativa, la línea contará con 15 estaciones y una previsión de demanda de 633.000 pasajeros diarios.Avances en estaciones e infraestructura

Las obras progresan simultáneamente en las 15 futuras estaciones y en los 18 pozos de ventilación y seguridad (VSE). También se ha completado el montaje de la vía permanente en la primera fase operativa, entre Brasilândia y Sesc-Pompeia.

Entre las estaciones con mayor grado de ejecución destacan Água Branca (92,41%), Perdizes (89,56%) y Santa Marina (89,34%). El Patio Morro Grande —centro operativo y administrativo de la línea— alcanza ya un 93,79% de avance. En total, 14 de las 15 estaciones superan el 50% de ejecución.

Otro hecho relevante ha sido el inicio de la instalación de las puertas de andén en seis estaciones: Brasilândia, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia, Perdizes y Freguesia do Ó. En conjunto, se colocarán 720 equipos, a razón de 48 por estación. Asimismo, han comenzado a instalarse escaleras mecánicas en Brasilândia, Santa Marina, Água Branca y Freguesia do Ó, así como ascensores en el Patio Morro Grande.

En paralelo, cinco de los 22 trenes que formarán parte de la flota ya han llegado al Patio Morro Grande, donde se encuentran en fase de pruebas técnicas y operativas.

La entrega de la primera fase del proyecto —entre Brasilândia y Perdizes— está prevista para finales de 2026. La segunda fase, que abarcará desde PUC-Cardoso de Almeida hasta São Joaquim (incluyendo la estación Maristela), se espera completar a finales de 2027.

Cuando esté plenamente operativa, la Línea 6 contará con 15,3 kilómetros de extensión y una capacidad estimada de 633.000 pasajeros diarios.).

Las obras están siendo ejecutadas por Acciona y generan actualmente más de 10.000 empleos directos. Una vez finalizada la construcción, la línea será operada por Linha Uni durante un periodo de 19 años.

En el ámbito social, la obra también destaca por su impacto positivo en el empleo y la capacitación profesional. Más de 900 mujeres trabajan actualmente en el proyecto —cerca del 18% de la plantilla total— tanto en obra como en puestos de gestión.

Desde el inicio de la construcción se han impartido más de 159.000 horas de formación en cerca de 160 cursos, con más de 2.000 certificados emitidos y reconocidos por el Ministerio de Educación de Brasil (MEC). Además, se han generado 120 empleos vinculados al uso de vehículos eléctricos, combinando creación de renta y prácticas sostenibles.