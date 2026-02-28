España aliada estratégica para la expansión internacional de empresas brasileñas

El presidente del Forum-Empresarial Hispano Brasileño, Felipe Pousada, en el centro de la imagen

España se presentó esta semana en la ciudad brasileña de Sorocaba como un país atractivo para la inversión y como puerta estratégica de entrada al mercado europeo. Bajo el título “Negocios con España: Un Horizonte de Oportunidades”, el encuentro se celebró el 25 de febrero en la sede de la Associação Comercial de Sorocaba (Acso), en el centro de la ciudad.

La jornada fue organizada en colaboración con el Forum-Empresarial Hispano Brasileño, que preside el ourensano Felipe Pousada, junto a la Casa de España Don Felipe II y otras entidades como Agem, Ciesp y Sebrae. El encuentro reunió a empresarios, representantes institucionales y al Consulado General de España en São Paulo con el objetivo de analizar las oportunidades que ofrece España como plataforma de acceso a la Unión Europea, destacando su estabilidad jurídica, su posición geoestratégica y su potencial como socio comercial.Mirar más allá del mercado interno.

Felipe Pousada durante su conferencia | La Región Internacional

El presidente del Forum-Empresarial Hispano Brasileño, Felipe Pousada, defendió la necesidad de dar ese paso estratégico.“España es hoy la puerta natural de entrada a la Unión Europea para las empresas brasileñas. No solo por el idioma y la afinidad cultural, sino porque es la economía que más crece en la zona euro”, afirmó.

Pousada insistió en que establecerse en España permite a las compañías integrarse en el mercado comunitario europeo, con libre circulación de bienes y servicios. “Cuando una empresa brasileña se instala en España, no está pensando solo en el mercado español, sino en un mercado de más de 400 millones de consumidores”, explicó.

Además, subrayó que el proceso de internacionalización requiere planificación y conocimiento del territorio. Durante el evento se presentaron las particularidades de comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia (Ourense), cada una con incentivos y estrategias propias de atracción de inversiones.

“La internacionalización no puede hacerse de manera improvisada. Hay que entender qué región encaja mejor con cada sector y qué apoyos institucionales existen”, señaló Pousada.

Una relación económica sólida

El cónsul general de España en São Paulo, Pablo Montesino-Espartero Velasco, recordó que la relación económica entre ambos países cuenta con bases consolidadas. “España es el segundo mayor inversor en Brasil, después de Estados Unidos”, afirmó.

Explicó que en la década de 1990 muchas empresas españolas iniciaron su proceso de internacionalización encontrando en Brasil un mercado estratégico. Ese movimiento fortaleció los lazos económicos bilaterales durante las últimas décadas.

Ahora, añadió, el flujo puede producirse en sentido inverso. “La entrada de empresas brasileñas en España puede representar un movimiento similar, utilizando nuestro país como plataforma para acceder al mercado de la Unión Europea”, indicó.

Reconocimiento institucional

Tras clausurar el evento en la Acso, el cónsul general mantuvo una reunión con la directiva de la Asociación Comercial de Sorocaba y las entidades colaboradoras para explorar nuevas vías de cooperación.

Reconocomiento en el Ayuntamiento | La Región Internacional

Posteriormente, se trasladó a la Cámara Municipal de Sorocaba, donde fue distinguido con el título de “Visitante Ilustre de Sorocaba”, concedido por los concejales en reconocimiento a su labor diplomática y al fortalecimiento de los vínculos entre España y Brasil.

La agenda concluyó en la Alcaldía de la ciudad, donde fue recibido por el alcalde, Fernando Martins da Costa Neto, en un encuentro en el que participaron también representantes de la Casa de España Don Felipe II y de la colectividad española de Sorocaba.