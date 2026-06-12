El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, en el aire

Irán supedita la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos a la liberación inmediata de unos 10.000 millones de euros procedentes de sus activos congelados por Washington, garantías de que Israel no atacará Líbano y dejar para dentro de dos meses la concreción sobre el programa nuclear iraní y el estatus del estrecho de Ormuz.

Ha sido la agencia Mehr la que ha publicado un borrador de catorce puntos que constituye, según lo publicado, la base del acuerdo con Trump, que no obstante ha negado su veracidad. "No tiene nada que ver con los términos acordados por escrito", ha criticado a través de sus redes sociales.

Entre los catorce puntos del documento iraní figura también el levantamiento del bloqueo naval a los puertos de Irán en el plazo de un mes, la retirada de las tropas estadounidenses de "los alrededores de Irán", la suspensión de las sanciones impuestas por la Casa Blanca al petróleo procedente del país centroasiático y la inversión de 300.000 millones de dólares en su reconstrucción. A cambio, Teherán asegura que en el plazo de un mes "colaborará" con la reapertura de Ormuz y que no producirá armas nucleares.

Este documento, según el presidente de Estados Unidos, "no guarda relación con la verdad". Es por ello que se ha referido a las autoridades iraníes como "personas muy deshonestas" y con las que "no existe la buena fe". "Es increíble", ha censurado, a la vista de la documentación que han hecho pública.

Nuevos ataques

De paso, se ha hecho eco de un ataque con drones que las fuerzas iraníes habrían lanzado durante la pasada noche contra embarcaciones indias, que salían del estrecho de Ormuz. "Es totalmente inaceptable", ha reprobado, antes de asegurar que fueron repelidos.

Sin embargo, Teherán ya había denunciado este ataque frente a las costas de Omán, que, como confirmó también el gobierno de India, mató a tres marineros. De hecho, llegó a convocar al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en el país para protestar por los ataques del ejército de su país.

Los 14 puntos

El texto hecho público por los medios iraníes, recoge los siguientes catorce puntos:

Cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano .

El “compromiso de Estados Unidos con la no injerencia en los asuntos internos de Irán ” y el respeto a su soberanía.

Levantamiento del bloqueo naval estadounidense en un plazo de 30 días.

Retirada de las fuerzas estadounidenses de los alrededores de Irán.

Reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días "con la colaboración de Irán".

Suspensión de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní.

Estados Unidos y sus aliados elaborarán planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos 300.000 millones de dólares .

Sesenta días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final “basado en cuestiones nucleares y el levantamiento total” de las sanciones.

Compromiso de Irán de no producir armas nucleares .

Durante las negociaciones, Estados Unidos no aumentará sus fuerzas en la región ni impondrá nuevas sanciones.

Liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes bloqueados .

Establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación del acuerdo.

El acuerdo final deberá ser aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU .

Las negociaciones finales no comenzarán hasta que se libere la mitad de los fondos congelados de Irán, se suspendan las sanciones petroleras y se levante el bloqueo naval.

Además, consta que "las conversaciones sobre el programa de misiles de Irán y el apoyo a los grupos de resistencia han sido eliminadas definitivamente de la agenda".