Trump asegura que ya se han pactado los "puntos finales" para concluir la guerra, pero Irán lo pone en cuestión

Apenas unas horas después de anunciar que Estados Unidos golpearía "con mucha fuerza" a Irán esta misma noche, Trump ha anunciado que ambas partes han llegado ya a un acuerdo, de modo que ha decidido cancelar los ataques que había ordenado previamente sobre la república islámica.

Según una nueva publicación en redes sociales del mandatario estadounidense, las conversaciones han tenido lugar "al más alto nivel del liderazgo iraní" —no desveló si fue el líder supremo, Mojtaba Jamenei, el presidente Pezeshkian u otro alto cargo—, lo que habría permitido cerrar los flecos de un acuerdo de paz que estaría ya negociado, tal y como aseguró ya ayer el propio Trump.

Esos "puntos finales" que ahora han sido acordados para poner fin al conflicto, conforme a las palabras del inquilino de la Casa Blanca, cuentan con el visto bueno también de Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otros que no ha citado.

Tampoco ha ofrecido ningún detalle de momento sobre las cuestiones clave de la negociación, como el programa nuclear iraní, los activos congelados por Estados Unidos y la situación del estrecho de Ormuz. En días pasados, Trump llegó a aseverar que Teherán asumía cancelar el desarrollo nuclear, pero las autoridades del país persa continuaron reclamando como un "derecho" el enriquecimiento de uranio sin fines militares; y los plazos para liberar esos 20.000 millones de euros también diferían: mientras Washington condicionaba su restitución al cumplimiento de las condiciones del acuerdo que se alcanzase, el gobierno de la república islámica reclamaba su inmediata puesta a disposición.

Sobre el estrecho de Ormuz, que hoy mismo Irán ordenó cerrar por completo en respuesta a la última oleada de ataques, el texto publicado por Trump recoge que "el bloqueo naval" impuesto por Estados Unidos sobre los puertos iraníes "permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción".

Ni de las condiciones ni de los detalles de cara a la firma de este acuerdo ha informado el mandatario norteamericano, que únicamente ha apuntado que el lugar y la fecha en la que se sellarán "se anunciarán próximamente". Pakistán, como país mediador de las negociaciones, se perfila como una de las opciones a estudiar.

Versión de Irán

A respecto del acuerdo, la Guardia Revolucionaria ha sido la primera en pronunciarse de parte de la república islámica. A través de un comunicado, ha advertido de que hoy en día se encuentra "más fuerte y preparada" para actuar "con decisión, de inmediato" ante cualquier "amenaza, agresión o posible error de cálculo del enemigo", tal y como ha recogido Sepah News.

No obstante, poco después, la agencia oficial Fars ha negado que exista "ningún proyecto de acuerdo aprobado" y ni tan siquiera "un memorando inicial", citando fuentes del país centroasiático. Un poco más tarde, otra fuente citada por el mismo medio alegaba que "la probabilidad de que el acuerdo sea aprobado por las máximas autoridades de decisión de Teherán es relativamente alta", toda vez que Estados Unidos "ha aceptado el texto propuesto por Irán".