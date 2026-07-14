Adiós a la Verja: la UE y Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit

La Unión Europea y el Reino Unido firmarán este martes el acuerdo que regulará la relación de Gibraltar con el bloque comunitario tras el Brexit, un pacto cuyo principal hito será la desaparición de la Verja y el fin de los controles de pasaportes en la frontera terrestre entre España y el Peñón.

El acuerdo, negociado por la Comisión Europea en representación de los Veintisiete y por el Gobierno británico, entrará en vigor de forma provisional a partir de la medianoche del 15 de julio, a la espera de su ratificación definitiva por ambas partes.

La firma tendrá lugar en Bruselas y contará con la participación del comisario europeo Maros Sefcovic y del secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty. También asistirán el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La supresión de la Verja supondrá el fin de los controles fronterizos entre España y Gibraltar. A partir de ahora, los controles de pasaportes se trasladarán al aeropuerto del Peñón y serán realizados conjuntamente por las autoridades gibraltareñas y la Policía Nacional española.

Un día después de la firma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a La Línea de la Concepción (Cádiz) junto al ministro Albares para escenificar el inicio de esta nueva etapa en la frontera. Además, las autoridades gibraltareñas tienen previsto celebrar un acto simbólico en la medianoche del miércoles para conmemorar la entrada en vigor provisional del acuerdo.

Albares destacó este lunes que el pacto abre "una etapa histórica para España, Andalucía y el Campo de Gibraltar", al considerar que pone fin a la última cuestión pendiente derivada del Brexit y abre una nueva fase en las relaciones entre la Unión Europea, el Reino Unido y Gibraltar.

Por su parte, el ministro principal gibraltareño ha anunciado que presentará en el Parlamento local el denominado "concordato" entre el Reino Unido y Gibraltar, un mecanismo que regulará la aplicación del acuerdo y que contempla la posibilidad de que el futuro del mismo pueda someterse a referéndum entre la población gibraltareña.