Ormuz junto a Gibraltar

Ormuz y Gibraltar están a más de 3.000 millas naúticas de distancia, pero ahora se encuentran cercanos por una guerra. Los “estrechos”, esos pasos angostos entre dos tierras que comunican un mar con otro son puntos vitales para el comercio global y el transporte energético. Convivimos a diario con la geografía sin darnos cuenta de la importancia que siempre tuvo en las relaciones humanas. Todos pensamos que La Ilíada describe la lucha por Helena la mujer de Menelao, rey de Esparta, cuando la realidad del relato de Homero es una guerra para hacerse con Troya que dominaba el estrecho de los Dardanelos, vía del poder económico de la época.

Ahora todos hablamos de Ormuz cuando a nadie antes se le había ocurrido mirar un mapa para saber donde estaba aquello.Todo es Ormuz. No solo nuestras vacaciones dependen en buena manera de ese nombre, sino también el pan nuestro de cada día. Todo depende de un estrecho que tiene cerca de 40 kilómetros de anchura y que se encuentra en zona de guerra. Por allí pasa a diario la cesta de la compra. No es el único, pero a todos les une algo similar: su situación les hace vulnerables a cualquier conflicto: Malaca, Bab el- Mandeb, Bósforo, Dardanelos, canal de la Mancha, Panamá... y ¡Gibraltar!, son zonas sensibles a vigilar.

Mira por donde el gran valor estratégico de España se lo da un estrecho: Gibraltar. Me dirán ustedes que nada tiene que ver un estrecho con el otro a lo que contesto que hay razones incluso de proximidad, porque el estrecho de Gibraltar geopolíticamente es clave al unir cuatro zonas presionadas, dos continentes y dos mares: Europa al norte y África al sur, el Mediterráneo al este y el Atlántico al oeste.

La proximidad de Ormuz y Gibraltar responde a razones económicas que son más rápidas que la luz

La proximidad de Ormuz y Gibraltar responde a razones económicas que son más rápidas que la luz. Por poner un ejemplo China y Madrid están unidas por un tren que recorre más de 13.000 kilómetros en 16 días pasando por Kazajistán, Rusia, Polonia, Alemania y Francia. El tren Yibu-Madrid nos inunda, dos veces al mes, de tecnología, diría que de casi todo. Made in China. A día de hoy todo está muy cerca y a la vez muy lejos. Depende de quien tenga las llaves de paso tanto físicas como virtuales. Se trata de dominar un estrecho o una red de satélites.

Gibraltar es una clave. Debería ser España quien tuviese la password, pero está en otras manos. El Reino Unido dispone de dos bases militares en Chipre, extremo oriental del Mediterráneo y una de ellas la de Akrotiri fue atacada recientemnete por un dron iraní. En la angostura del Estrecho de Gibraltar tiene otra base militar: Gibraltar. Allí esconde desde misiles Tomahawk hasta lo que nadie sabe.

Marruecos tiene un superpuerto en la entrada atlántica (Tánger) a 15 kilómetros de Ceuta e inaugura este año otro en Nádor a 20 kilómteros de Melilla. Rota es una base naval donde despliegan los destructores del sistema antimisies estadounidense y Morón una base aérea donde suelen asentarse aviones bombarderos B-52 y de transporte estadounidense.

El petróleo y el gas corren por nuestras venas y el mundo quedaría infartado al obstruirse lugares como Ormuz o Gibraltar

¿España está en el Estrecho de Gibraltar? Desde luego debería, pero el despliegue que les he citado y el último acuerdo Reino Unido-Unión Europea, por el que Gibraltar, en la práctica, entra en Schengen sin que el Reino Unido sea parte del Tratado Schengen, permitirán a las Fuerzas Armadas británicas moverse por el territorio Schengen como si fuese su casa.

Pues ya vemos que la bahía de Algeciras se acerca al conflicto. Entre Gibraltar y Chipre, entre buque militar que carga y descarga, avión que despega o aterriza y el control de Five eyes solo hay un suspiro.

Nosotros negando bases a los estadounidenses y abanderando el No a la guerra que lucen la batería de Patriot española en Turquía y la fragata Cristoóbal Colón en su paseo por aguas cercanas a Chipre.

El petróleo y el gas corren por nuestras venas y arterias y el mundo quedaría infartado por falta de riego al obstruirse lugares como Ormuz o Gibraltar. ¿De quién depende?

¡Gibraltar español! Con perdón.