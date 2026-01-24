Más de 60 muertos en Afganistán a causa del temporal
El balance oficial apunta que también hay 458 viviendas destruidas total o parcialmente
Al menos 61 personas han muerto y 110 más han resultado heridas, muchas de ellas niños, debido al temporal de frío y lluvia que está azotando varias regiones de Afganistán.
Además, según el balance oficial con datos actualizados hasta el jueves, hay 458 viviendas destruidas total o parcialmente.
"Las intensas lluvias y las nevadas han provocado una avalancha mortal en la provincia de Nuristán y en otras zonas se han hundido cubiertas y provocado accidentes de tráfico", ha añadido por su parte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
Este organismo ha puesto de manifiesto que la de Afganistán es una de las crisis humanitarias "más grandes del mundo", con casi 22 millones de personas necesitadas de asistencia, más de dos de cada cinco habitantes del país.
