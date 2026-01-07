Un agente de Inmigración mata de un tiro a una mujer norteamericana

Una mujer norteamericana murió en el acto este miércoles en Minneapolis tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un amplio operativo migratorio desplegado en la ciudad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atribuyó la actuación del agente a un supuesto intento de atropello, una versión que ha sido cuestionada tras la difusión de un vídeo del suceso.

Según las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación, varios agentes encapuchados y armados se aproximan al vehículo en el que se encontraba la mujer e intentan abrir la puerta del conductor. En ningún momento se aprecia de forma clara que los individuos se identifiquen como agentes policiales. Ante esta situación, la mujer arranca el vehículo y trata de abandonar el lugar, aparentemente sin reconocer a quienes la rodeaban como policías.

Es en ese momento cuando uno de los tres agentes que interceptan el coche dispara contra la conductora, provocando su muerte en el acto. La víctima, según informaciones iniciales, era una ciudadana estadounidense de 37 años que participaba como observadora civil, una figura habitual en comunidades que supervisan los operativos federales de inmigración.

El presidente Donald Trump defendió horas después la actuación del agente a través de un mensaje en su red social, Truth, asegurando que el disparo se produjo en defensa propia tras un atropello deliberado. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó esa interpretación y calificó de “embuste” la versión oficial del Gobierno federal, tras afirmar que había visto el vídeo completo del incidente.

El suceso se produjo en el marco de un despliegue federal de más de 2.000 agentes en Minneapolis y St. Paul, una operación que ha generado fuertes críticas por parte de las autoridades locales y de organizaciones civiles, que denuncian un uso excesivo de la fuerza y la falta de identificación visible de los agentes durante los operativos.