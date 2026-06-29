Albares viaja a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores y visitar la base española de la OTAN en Lest

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este lunes a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores del país como invitado internacional, mantener un encuentro bilateral con su homólogo eslovaco, Juraj Blánar, y visitar la base de Lest, donde España lidera una brigada multinacional de la OTAN.

La visita se produce en un momento de estrecha colaboración entre España y Eslovaquia, con intereses compartidos en ámbitos como los asuntos europeos, la defensa, el turismo, la cooperación académica y científica, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante su estancia en Bratislava, Albares participará en la Conferencia de Embajadores de Eslovaquia, un encuentro que se celebra desde 1995 y que cada año cuenta con un invitado internacional. En esta edición, el ministro español intervendrá bajo el título ‘A global and humanistic foreign policy’, en una jornada dedicada al análisis de los retos actuales de la política exterior.

El titular de Exteriores mantendrá además una reunión con el ministro eslovaco de Asuntos Exteriores, Juraj Blánar, con quien abordará la relación entre ambos países y cuestiones de interés común dentro del marco europeo e internacional. El último encuentro entre ambos tuvo lugar en junio de 2025, durante la visita de Blánar a España.

Relaciones económicas, turísticas y educativas

España cuenta con una presencia empresarial relevante en Eslovaquia, especialmente en sectores como el ferroviario. En el ámbito turístico, los viajes de ciudadanos eslovacos a España se han duplicado en los últimos dos años, situando al país como el cuarto destino preferido para los viajeros procedentes de Eslovaquia.

La lengua española también mantiene una importante presencia en el país centroeuropeo. Según los datos de Exteriores, es la cuarta lengua extranjera más estudiada en Eslovaquia y cuenta con apoyo institucional a través del Aula Cervantes de Bratislava, tres lectorados de la AECID y siete secciones bilingües con más de 2.500 alumnos.

Visita a la misión española en Lest

Tras su participación en la Conferencia de Embajadores, Albares se desplazará a la base de Lest, donde España ejerce como nación líder de una brigada multinacional en el marco de la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en el flanco este de Europa.

La instalación acoge cerca de 900 efectivos del Ejército de Tierra español, integrados en una misión que tiene como objetivo contribuir a la defensa colectiva de la Alianza Atlántica y a la cooperación militar con los países aliados..