Exteriores lanza la campaña #ViajaSeguro para prevenir riesgos y reforzar la protección de los españoles en el extranjero

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto en marcha un año más la campaña #ViajaSeguro, una iniciativa destinada a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de informarse y tomar precauciones antes de viajar al extranjero.

Con la llegada de la temporada estival y el aumento de los desplazamientos internacionales, el Ministerio recuerda que existen varias herramientas para reducir riesgos durante los viajes, entre ellas la consulta de las Recomendaciones de Viaje y la inscripción en el Registro de Viajeros.

Las Recomendaciones de Viaje ofrecen información actualizada sobre cada destino, incluyendo aspectos como la documentación necesaria, requisitos sanitarios, vacunas, condiciones de seguridad y posibles alertas. El Ministerio aconseja revisar especialmente el apartado de “Notas Importantes” antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Además, Exteriores insiste en la utilidad del Registro de Viajeros, un servicio gratuito que permite a las autoridades españolas contactar con los ciudadanos inscritos en caso de una emergencia grave, siempre dentro de las posibilidades disponibles y con garantías de confidencialidad.

La campaña también recuerda la importancia de contar con un seguro de viaje adecuado que incluya cobertura sanitaria, gastos de hospitalización y repatriación. Desde el Ministerio señalan que la atención médica en algunos países puede alcanzar costes elevados y que disponer de un seguro facilita la respuesta ante posibles incidentes.

Atención consular las 24 horas

En caso de emergencia, los ciudadanos españoles cuentan con la red consular en el exterior, formada por consulados y secciones consulares de las embajadas españolas. Estas oficinas prestan asistencia ante situaciones de necesidad, tanto individuales como colectivas.

Durante 2025, los servicios consulares españoles atendieron alrededor de 9.000 emergencias en el extranjero. Además, Exteriores mantiene operativo un teléfono de emergencia disponible las 24 horas del día durante todo el año para atender situaciones urgentes, incluida la asistencia a víctimas de violencia de género y otras necesidades de protección consular.

La campaña #ViajaSeguro recuerda también que, una vez fuera de España, los ciudadanos quedan sometidos a la legislación del país de destino, por lo que deben conocer y respetar sus normas y obligaciones. El mensaje principal del Ministerio es claro: antes de viajar, informarse es la mejor forma de prevenir problemas y disfrutar del viaje con mayor seguridad.