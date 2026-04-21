Trump da marcha atrás y anuncia que el alto el fuego en Irán se mantendrá hasta que concluyan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que extenderá el alto el fuego en Irán hasta que las autoridades de este país presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

"He ordenado a nuestras fuerzas armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y operativas", ha detallado, antes de apuntar que la tregua se mantendrá "hasta que concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

Después de haber asegurado hace solo unas horas que no extendería el armisticio, ha indicado ahora en sus redes sociales que toma la decisión a petición de Pakistán —el país mediador— hasta que el gobierno de la república islámica presente "una propuesta unificada". Y es que su gobierno, como ha dicho, se encuentra "gravemente dividido, lo cual no es de extrañar".

Conversaciones de paz

Esta decisión se produce a horas de que se celebre una nueva ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, entre dudas sobre la participación de Teherán en las mismas.

Además, según la CNN, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que iba a encabezar la representación de Washington en la cita, habría retrasado su partida hacia la capital paquistaní para mantener una reunión de alto nivel en la Casa Blanca.