Trump descarta extender el alto el fuego en Irán y espera que hoy se logre "un gran acuerdo"

A la espera de que se celebre un nuevo diálogo entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, a pocas horas de que termine el alto el fuego de dos semanas, el presidente Trump ha descartado extender la tregua y se ha enfocado en que las autoridades de la república islámica "no tienen más remedio" que llegar a "un gran acuerdo".

Si bien la participación de Teherán todavía no ha sido ratificada, el inquilino de la Casa Blanca ha dado por hecho que se sentarán y que se llegará a un acuerdo que ponga fin a la guerra, porque, de lo contrario, sus tropas retomarán los bombardeos sobre el país. "El ejército está deseando entrar en acción", ha agregado, antes de asegurar a la CNBC que su opción predilecta pasa por alcanzar un pacto.

Estas palabras del mandatario llegan apenas unas horas después de que amenazase a las autoridades iraníes con que "se enfrentarán a problemas nunca antes vistos" si deciden no sentarse a negociar.

Y, dando por sentado que se producirá un acuerdo que termine con el escenario bélico abierto en el país centroasiático a raíz de su irrupción militar de la mano de Israel, el presidente de Estados Unidos ha apuntado que Irán podrá, a partir de ahí, iniciar su reconstrucción. Eso sí, "sin armas nucleares".

Mientras el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viaja a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, el embajador de Irán en Pakistán ha advertido de que su país "no negociará bajo la amenaza y la fuerza" y ha lamentado que en Washington no tengan claros estos principios.