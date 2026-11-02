Una amenaza de bomba obliga a aterrizar de emergencia a un avión en Budapest

Una amenaza de bomba, que todavía está siendo evaluada, ha obligado a un avión de pasajeros de la aerolínea húngara Wizz Air que cubría el trayecto entre Londres y Sofía a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Budapest.

Nada más tener constancia del aviso, los aviones del servicio de preparación de defensa aérea de la OTAN partieron inmediatamente para encontrarse con la aeronave y escoltar su aterrizaje en el aeropuerto Ferenc Lizst de la capital de Hungría, tal y como ha relatado su ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi. De este modo, ha puesto en valor la "valía" del servicio de defensa aérea de las fuerzas armadas húngaras.

El incidente, que se ha saldado sin víctimas, se encuentra ahora bajo investigación de los técnicos de la policía.