Un avión, obligado a aterrizar de emergencia en Londres tras caer en picado 8.500 metros

Un vuelo de pasajeros de British Airways que cubría la ruta Londres-Chicago ha sufrido una emergencia mientras sobrevolaba Irlanda. Un problema inesperado provocó que la nave perdiese más de 8.500 metros de altitud, lo que aconsejó volver a la capital británica.

El problema se declaró casi una hora después de despegar. A pesar de que el Boeing 777-200ER ya había alcanzado una altitud de crucero de 37.000 pies, registró un problema operativo que lo situó en apenas unos minutos en el entorno de los 9.000 pies.

Según la información facilitada, la aeronave sufrió un problema de pérdida de presión en cabina, por lo que se desplegaron las máscaras de oxígeno de los pasajeros mientras recorría el camino de vuelta a la capital de Reino Unido.

Antes de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow sin mayores contratiempos, la aeronave tuvo que deshacerse de su combustible sobre el mar de Irlanda, cerca de Cardiff.