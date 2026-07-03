Andalucía impulsa la promoción de sus vinos en Londres

Andalucía TRADE ha hecho promoción de los vinos andaluces con una cata celebrada en la Embajada de España en Londres, una iniciativa en la que participaron las principales denominaciones de origen de vinos generosos de la comunidad y que coincidió con el mejor momento de las exportaciones andaluzas de bebidas, que han alcanzado un máximo histórico en el primer cuatrimestre del año.

La cata reunió a cerca de medio centenar de profesionales del sector vitivinícola y gastronómico británico e internacional, entre ellos compradores de grandes almacenes como Harrods, importadores, responsables de establecimientos especializados, sumilleres, chefs, periodistas y expertos del vino, incluidos representantes de la prestigiosa revista Decanter.

Durante el encuentro estuvieron representadas las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Condado de Huelva y Montilla-Moriles, con el objetivo de poner en valor la diversidad y calidad de los vinos generosos andaluces en uno de los mercados internacionales más relevantes para el sector.

La sesión fue dirigida por César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, quien presentó una selección de algunos de los vinos más representativos de Andalucía, entre ellos un fino, una manzanilla, un oloroso, un moscatel, un vino naranja y un Pedro Ximénez.

El encuentro contó además con la participación de la embajadora de España en el Reino Unido e Irlanda del Norte, Emma Aparici, junto a representantes de la Oficina Económica y Comercial de España en Londres (ICEX) y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que colaboraron en la organización del evento.

La iniciativa llega en un momento especialmente favorable para el sector exterior andaluz. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones de bebidas alcanzaron los 136 millones de euros, un 13,9 % más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone el mejor registro de la serie histórica.

Cádiz lidera las ventas al exterior con 82 millones de euros, equivalentes al 60 % del total exportado por Andalucía, gracias a un crecimiento del 49 %. Le siguen Sevilla, con 17,8 millones; Málaga, con 12,6 millones; Almería, con 7,8 millones; Huelva, con 6,1 millones; Granada, con 5,6 millones; Córdoba, con 3,8 millones, y Jaén, con algo más de 255.000 euros.

Por mercados, Filipinas se consolida como el principal destino de las bebidas andaluzas, con compras por valor de 47 millones de euros y un incremento del 191 % respecto al mismo periodo de 2025. Portugal, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Marruecos completan la lista de los principales clientes internacionales.

En cuanto a los productos, las bebidas espirituosas encabezan las exportaciones con 50 millones de euros y un crecimiento del 140 %, seguidas por el agua, el vino, los zumos de frutas y hortalizas y el Brandy de Jerez, que también experimentó un destacado incremento de las ventas al exterior.