Arrakihs, primera misión del programa científico de la ESA liderada por España, intentará recrear la historia cósmica

Miembros del equipo de instrumento de ARRAKIHS trabajando en el instrumento científico de la misión.: Satlantis: IDR: UPM

Arrakihs, la primera misión del Programa Científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) liderada por España, tratará de reconstruir la historia cósmica y profundizar en la evolución y formación de las galaxias.

Así lo ha explicado este miércoles el responsable de la misión, Carlos Corral Van Damme, quien ha señalado que el proyecto pretende contribuir a responder algunas de las grandes preguntas sobre el universo, desde su origen y evolución hasta su composición y la posible existencia de planetas similares a la Tierra.

El lanzamiento de Arrakihs está previsto para finales de 2030 y la misión se centrará en captar la tenue luz procedente de los halos de galaxias cercanas, unas estructuras extremadamente débiles que pueden aportar información clave sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias.

Corral Van Damme ha explicado las características de la misión en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, dentro del programa organizado por la ESA en colaboración con el Ayuntamiento de León y la Universidad de León con motivo del eclipse solar de este miércoles.

El científico ha detallado que Arrakihs es una misión rápida del programa Cosmic Vision de la ESA, una categoría de proyectos que deben desarrollarse en menos de diez años desde su selección hasta su lanzamiento.

En el caso de Arrakihs, la selección se produjo en noviembre de 2022, por lo que el calendario previsto permitirá disponer de datos científicos en un plazo relativamente corto, con el lanzamiento programado para 2030.

Investigar la materia oscura

Uno de los principales objetivos de Arrakihs será avanzar en el conocimiento de la materia oscura, cuya naturaleza todavía se desconoce aunque sus efectos gravitatorios resultan fundamentales para explicar cómo permanecen unidas las galaxias.

La misión observará las regiones externas de las galaxias en busca de estructuras de brillo extremadamente tenue que permitan estudiar tanto las propiedades de la materia oscura como los procesos que intervienen en la formación y evolución de las galaxias.Para ello, Arrakihs contará con instrumentos de elevada sensibilidad capaces de detectar objetos de muy baja luminosidad superficial.

El responsable de la misión ha comparado esta capacidad con lo que permite observar un eclipse solar, ya que el fenómeno hace posible contemplar la corona del Sol, que normalmente permanece oculta por el intenso brillo de nuestra estrella.

Arrakihs estudiará al menos 80 galaxias con una masa similar a la de la Vía Láctea y tratará de detectar estructuras que hasta ahora han resultado especialmente difíciles de observar debido a su escaso brillo.

El instrumento científico de la misión estará compuesto por dos pares de telescopios binoculares, con un total de cuatro cámaras, diseñadas para captar diferentes longitudes de onda.

Las cámaras serán sensibles a distintas bandas del espectro, desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo cercano, pasando por la luz visible, lo que permitirá obtener una visión más completa de las estructuras externas de las galaxias y aportar nuevos datos sobre su evolución y sobre la materia oscura que las rodea.