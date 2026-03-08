La Asamblea de Expertos de Irán ya ha elegido al sucesor de Jamenei, pero Israel impedirá su relevo

La Asamblea de Expertos de Irán ha tomado una decisión sobre el nuevo líder supremo del país, el sucesor del ayatolá Alí Jamenei, fallecido en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el pasado sábado. Ante esta noticia, el ejército del país hebreo ha avanzado que hará todo lo que esté en su mano para impedir el relevo.

En cuanto al nuevo referente iraní, ya existe un consenso sobre quién ocupará el cargo, aunque su nombre todavía no se ha hecho público. "La Asamblea de Expertos tomó su decisión y eligió al Líder Supremo de la Revolución", ha comunicado sobre un puesto para el cual se ha mencionado a uno de los hijos de Jamenei e incluso a un nieto de Jomeini, el fundador de la república islámica.

Frente a ello, las fuerzas armadas israelíes han asegurado que atacarán “a todos aquellos que tengan previsto participar en la sesión para elegir al califa”, así como a quien sea designado.