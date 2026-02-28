Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en los bombardeos.

Trump ha definido la muerte de la que considera que era "una de las personas más malvadas de la historia" como un acto de justicia no solo para el pueblo iraní, sino especialmente para todas aquellas personas que han sido "asesinadas o mutiladas" por él "y su banda de matones sanguinarios".

De hecho, ha apuntado que ahora se abre la oportunidad para que el pueblo iraní "recupere su país". Y, tras incidir en que el ayatolá no pudo evadir la inteligencia y los sistemas de rastreo de Israel y Estados Unidos, ha recomendado a las fuerzas del orden de la república islámica que contribuyan al cambio de régimen.

"¡Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán la muerte!", ha amenazado Trump a través de sus redes sociales, al tiempo que ha dejado claro que, a pesar de haber asesinado a Jamenei, "los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario".