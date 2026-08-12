Ascienden a 2.143 los viajeros identificados procedentes de Italia desde la activación de los controles en España

Varios viajeros en la zona de llegadas, en la T4,

Un total de 2.143 viajeros procedentes de Italia han sido identificados desde el pasado sábado, después de que este martes se hayan realizado 343 nuevas comprobaciones a pasajeros de 24 vuelos en distintos aeropuertos españoles, según los datos facilitados por fuentes del Ministerio del Interior.

En total, desde la entrada en vigor de los controles se han supervisado 149 vuelos, con la participación de 259 funcionarios encargados de realizar las identificaciones. La medida afecta a los aeropuertos y puertos españoles que mantienen conexiones directas con Italia.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat concentran buena parte de las actuaciones realizadas hasta el momento.

En El Prat se han controlado este martes ocho vuelos procedentes de Venecia, Bérgamo, Turín, Bolonia, Fiumicino, Nápoles y Milán. Ocho funcionarios han realizado un total de 141 identificaciones de nacionales de terceros países.

Por su parte, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se han efectuado controles en cinco vuelos procedentes de Italia: tres de ellos desde Milán y otros dos desde Nápoles y Bolonia. Ocho funcionarios han identificado a 144 personas, según los datos correspondientes a las actuaciones realizadas hasta las 13.00 horas.

Controles en otros aeropuertos

En Málaga, cinco funcionarios han realizado comprobaciones a pasajeros de dos vuelos procedentes de Roma y Milán, identificando a cuatro personas.

En Sevilla, dos funcionarios han identificado a ocho nacionales de terceros países, mientras que en Valencia se han realizado 12 identificaciones y en Alicante otras 18.

Los controles también se han llevado a cabo en Bilbao, donde se han identificado dos personas; Mallorca, con seis; e Ibiza, con ocho.

El dispositivo se puso en marcha después de que Italia suspendiera temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España a raíz de la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

El Gobierno español ha establecido estos controles con carácter temporal y los mantendrá hasta el próximo 7 de septiembre, a la espera de que Italia levante la suspensión de la aplicación del espacio Schengen a España.