Ascienden a 66 los muertos en Colombia tras el accidente de un avión militar

Al menos 66 personas han perdido la vida en el accidente aéreo registrado ayer al sur de Colombia, en Putumayo, donde se estrelló un avión militar con 125 personas a bordo.

En los primeros momentos se confirmó únicamente un fallecido, pero la cifra ha ido subiendo conforme pasaban las horas y todavía hay cuatro personas sin localizar.

A respecto del siniestro, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha afirmado que "no hay indicios de un ataque", y ha explicado que las explosiones que se escucharon obedecen a la detonación de la munición en el incendio provocado por la caída de la aeronave.

Con todo, ha asegurado que se investigarán las causas de esa caída, que tuvo lugar poco después del despegue, aproximadamente a un kilómetro y medio del aeródromo.