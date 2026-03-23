Un avión militar se estrella en Colombia con 110 soldados a bordo
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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se ha estrellado hace unas horas con 110 soldados a bordo, según la información difundida por el propio ejército.
Por el momento, según las autoridades, una veintena de militares han podido ser rescatados, si bien todavía están trabajando en el lugar del siniestro los equipos de emergencias.
"Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha apuntado también el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.
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