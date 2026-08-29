ASTUREX abre nuevas oportunidades para las empresas asturianas en mercados internacionales

La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX) mantiene abierta su agenda de actividades internacionales con varias propuestas dirigidas a empresas asturianas interesadas en ampliar su presencia exterior y encontrar nuevas oportunidades de negocio.

Entre las próximas citas destaca Wind Energy Hamburg, que se celebrará del 22 al 25 de septiembre en Alemania. La feria está considerada una de las grandes referencias internacionales del sector eólico y contará con la participación de ASTUREX. Las empresas asturianas podrán además acceder a encuentros de networking B2B organizados con la Enterprise Europe Network.

La programación continuará en noviembre con una misión multisectorial al Sudeste Asiático, que llevará a empresas asturianas a Vietnam, Tailandia y Camboya entre el 9 y el 13 de noviembre. La iniciativa permitirá seleccionar uno, dos o los tres destinos y estará especialmente orientada a sectores como la energía, la automoción eléctrica y las zonas económicas especiales. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de septiembre.

Ese mismo mes, ASTUREX organizará en Suiza TastingAsturias Zürich, previsto para el 8 de noviembre, una acción de promoción comercial dirigida a clientes de COVIN AG y centrada en los canales HORECA, gourmet y retail. La propuesta incorpora también la promoción de quesos asturianos, junto a otros productos de la región. El plazo para participar concluye el 4 de septiembre.

Otra de las acciones previstas tendrá como destino Argelia, donde ASTUREX desarrollará una misión comercial especializada en los sectores de metal y construcción del 4 al 8 de octubre. La iniciativa se enmarca en la nueva etapa de relaciones comerciales entre España y Argelia y busca explorar las oportunidades que ofrece un mercado con potencial en ámbitos como la energía, la agroindustria y la construcción.

La misión contará con solo ocho plazas y las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 7 de septiembre.