Asturias lleva el arte contemporáneo asturiano a China con una exposición en la Beijing Dangdai Art Fair

El Gobierno del Principado de Asturias participa por primera vez en la Beijing Dangdai Art Fair 2026, una de las principales ferias de arte contemporáneo de China, con una exposición colectiva impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte en colaboración con el Instituto Cervantes de Pekín.

La muestra, titulada La montaña sabe, el agua recuerda: narrativas sostenibles en el paisaje, podrá visitarse hasta el próximo 24 de mayo y supone la continuación del proyecto expositivo presentado a finales de 2024 en distintas ciudades chinas.

El estand asturiano reúne obras de Soledad Córdoba, Kela Coto, José Ferrero, Ramón Isidoro, Marcos Morilla y Javier Riera, quienes, a través de disciplinas como la fotografía, la instalación, la pintura y las intervenciones lumínicas, ofrecen una reflexión contemporánea sobre el paisaje, la sostenibilidad, la memoria y el legado industrial asturiano.

La iniciativa busca establecer un diálogo entre naturaleza e industria desde una mirada profundamente vinculada a Asturias, al tiempo que fortalece los intercambios culturales entre España y China.

El Ejecutivo asturiano destacó que esta participación consolida la línea de colaboración con el Instituto Cervantes para impulsar la internacionalización del arte contemporáneo asturiano y ampliar la presencia del sector creativo autonómico en espacios estratégicos del ámbito internacional.

La exposición da continuidad además al trabajo desarrollado en los últimos años en ciudades como Shanghái y Suzhou, donde el arte asturiano ya protagonizó diversas iniciativas culturales y de intercambio artístico.

Tras su paso por la feria y por varias ciudades chinas, la muestra continuará su itinerancia en el Instituto Cervantes de Pekín a partir del 24 de junio, en una versión ampliada que incorporará también obras de los artistas chinos Guo Tianyi, Yin Liang y Yu Mengtong.