Asturias concede un nuevo paquete de ayudas al retorno de emigrantes con importes de hasta 6.000 euros
PLAN RETORNAS
La resolución autonómica aprueba 20 nuevas ayudas para facilitar el asentamiento de asturianos retornados, con cuantías que oscilan entre los 3.300 y los 6.000 euros
El Principado de Asturias ha resuelto un segundo grupo de ayudas económicas dirigidas a personas emigrantes asturianas retornadas, dentro de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, con un total de 20 beneficiarios y una cuantía global cercana a los 85.000 euros.
Según la resolución publicada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, este miércoles en el Boletín Oficial del Principado, las ayudas concedidas oscilan entre los 3.300 y los 6.000 euros, en función de la situación personal y familiar de los solicitantes y de los criterios establecidos en la convocatoria.
Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar la adaptación y el asentamiento en Asturias de las personas emigrantes que retornan a la comunidad, contribuyendo a cubrir gastos vinculados al retorno y favoreciendo su integración social y laboral.
La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 500.000 euros y se tramita en régimen de concesión directa y convocatoria abierta, lo que permite resolver solicitudes de manera periódica a lo largo del año conforme se presentan y verifican los expedientes.
La resolución recoge además una solicitud denegada por incumplimiento de los requisitos establecidos y otra declarada desistida al no haberse completado la documentación requerida dentro del plazo previsto.
Las ayudas, según el texto, se abonarán en un único pago mediante transferencia bancaria y los beneficiarios deberán mantener su empadronamiento en algún concejo asturiano durante un mínimo de dos años desde la concesión de la subvención..
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