Asturias concede un nuevo paquete de ayudas al retorno de emigrantes con importes de hasta 6.000 euros

El Principado de Asturias ha resuelto un segundo grupo de ayudas económicas dirigidas a personas emigrantes asturianas retornadas, dentro de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, con un total de 20 beneficiarios y una cuantía global cercana a los 85.000 euros.

Según la resolución publicada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, este miércoles en el Boletín Oficial del Principado, las ayudas concedidas oscilan entre los 3.300 y los 6.000 euros, en función de la situación personal y familiar de los solicitantes y de los criterios establecidos en la convocatoria.

Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar la adaptación y el asentamiento en Asturias de las personas emigrantes que retornan a la comunidad, contribuyendo a cubrir gastos vinculados al retorno y favoreciendo su integración social y laboral.

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 500.000 euros y se tramita en régimen de concesión directa y convocatoria abierta, lo que permite resolver solicitudes de manera periódica a lo largo del año conforme se presentan y verifican los expedientes.

La resolución recoge además una solicitud denegada por incumplimiento de los requisitos establecidos y otra declarada desistida al no haberse completado la documentación requerida dentro del plazo previsto.

Las ayudas, según el texto, se abonarán en un único pago mediante transferencia bancaria y los beneficiarios deberán mantener su empadronamiento en algún concejo asturiano durante un mínimo de dos años desde la concesión de la subvención..