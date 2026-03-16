Un ataque con drones provoca un incendio cerca del aeropuerto de Dubái

Emiratos Árabes Unidos ha registrado un incendio en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Dubái tras el impacto de un dron que ha alcanzado a un tanque de combustible.

Las autoridades locales han informado de que el fuego ya está controlado y de que no se han registrado heridos a causa del incidente.

Eso sí, la Autoridad Aérea Civil de Dubái ha anunciado la suspensión temporal preventiva de los vuelos en el aeródromo para asegurar la seguridad. Asimismo, la aerolínea Emirates también ha avisado en redes sociales de que todos los vuelos desde y hacia Dubái se han suspendido temporalmente y han pedido a los usuarios que no vayan al aeropuerto.

Ya el pasado miércoles, 11 de marzo, al menos cuatro personas resultaron heridas debido al impacto de dos drones en los alrededores del mismo aeropuerto.

Aviso de Irán

Por su parte, este domingo, las fuerzas armadas de la republica islámica han instado a los residentes y personas que se encuentren en algunos puntos de las ciudades de Dubái y Doha a evacuar esas zonas “lo antes posible” dado que, han avanzado, esas ubicaciones "podrían ser objeto de ataques en las próximas horas".

"A pesar de las advertencias de las fuerzas armadas iraníes, sus gobernantes han dado refugio a terroristas estadounidenses y les han permitido utilizar su territorio para atacar a Irán", ha manifestado el cuerpo defensivo en un comunicado recogido por el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Escalada militar

Con relación al impacto de la escalada militar sobre la "seguridad" y la "estabilidad regional y mundial", el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, y el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, han abordado por teléfono los "continuos y flagrantes ataques iraníes", según ha recogido la agencia de noticias emiratí, WAM.

En dicha llamada, ambos líderes han insistido en la necesidad de poner fin de inmediato a esa escalada de hostilidades en la zona que, han asegurado, "supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región y del mundo en general".