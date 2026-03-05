Un multimillonario emiratí carga contra Trump por llevar la guerra al Golfo: "¿Quién lo pagará?"

El conflicto abierto por Estados Unidos e Israel en Irán, y que afecta también a las economías globales debido al alza de los precios del gas y el crudo y al desplome de las bolsas, está impactando de lleno en los países del golfo Pérsico. La región, que en las últimas décadas se ha convertido en una referencia del lujo y la prosperidad gracias a su combinación de estabilidad y petróleo, se resiente debido a la escalada bélica y empieza a inquietar a las grandes fortunas del que es uno de los principales centros financieros del mundo: Emiratos Árabes Unidos.

Es por ello que Khalaf Ahmad Al Habtoor, un empresario emiratí con una fortuna valorada en 2.300 millones de dólares, ha abierto fuego contra Trump por su decisión de iniciar una guerra sin tener en cuenta las consecuencias que tendría en la región. "¿Existía un peligro inminente? ¿Era la opción militar la única viable? ¿Se tuvo en cuenta el impacto regional o se ignoró el coste de arrastrar al Golfo a un conflicto en el que no participó?", son algunas de las preguntas que formula, a través de su página web, tanto a Washington como a Tel Aviv, a los que corresponsabiliza de los ataques que ha sufrido su país —y su entorno— por parte de Teherán. "No se puede ignorar que el inicio de la confrontación fue una decisión conjunta estadounidense-israelí", subraya.

No en vano, todos los estados de la región se habían negado a ser parte de ese conflicto, hasta el punto de que habían advertido a Trump en las semanas previas al arranque de los bombardeos de que sus territorios no serían escenario del lanzamiento de ningún ataque. "No participamos en la decisión de declarar la guerra, pero nos vimos en el punto de mira", ejemplifica el fundador del grupo Al Habtoor, que observa ahora cómo los habitantes de un país que se precia de su elevado nivel de vida están sufriendo las consecuencias de una contienda ajena. "Irán dice atacar intereses estadounidenses, pero los misiles que atravesaron nuestro espacio aéreo no hicieron distinción entre intereses y vidas humanas", ilustra.

Tampoco pierde de vista el empresario que esta guerra tiene un coste milmillonario, especialmente si se prolonga, para dejar claro que la economía, la seguridad y la estabilidad de la región no puede ser el "escenario" en el que terceros países lleven a cabo sus "ajustes de cuentas". "¿Quién rendirá cuentas por el daño infligido a los países de nuestra región? ¿Quién compensará las pérdidas? ¿Y quién pagará el precio de las tensiones que nos impone un conflicto ajeno a nosotros?", se pregunta, crítico con que los países de su entorno se hayan convertido "en moneda de cambio". Y, en un dardo dirigido a la república islámica, subraya: "si alguien cree que presionar a las economías del Golfo creará un nuevo equilibrio, se equivoca".

En esa línea, el fundador de un grupo que engloba el sector editorial y educativo, la automoción, la inmobiliaria, los coches de alquiler y los hoteles señala que "no puede haber victoria" en una guerra a costa de socavar la estabilidad regional y de situar al golfo en el centro del conflicto. Es por ello que advierte en su artículo —al que ha accedido La Región Internacional— de que "la historia juzgará" tanto a quienes desencadenaron el conflicto como a quienes decidieron convertir su propio vecindario en el primer campo de batalla.