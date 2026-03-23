Un avión choca con un coche de bomberos en un aeropuerto de Nueva York

Un avión de la aerolínea Air Canada ha colisionado con un coche de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto estadounidense de LaGuardia, situado en la ciudad de Nueva York, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

En el avión viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes, según los datos preliminares de la aerolínea.

Por el momento, el aeropuerto se encuentra cerrado. Sus autoridades han informado de que "se activaron de inmediato los protocolos de respuesta ante emergencias".

"El departamento de policía de la autoridad portuaria está colaborando estrechamente", ha indicado, mientras la policía de Nueva York ha agregado que "todas las calles y salidas de autopista que van al aeropuerto están cerradas de forma indefinida". "Esperen retrasos y eviten la zona, dentro de lo posible", ha manifestado.

La aerolínea Jazz Aviation, que operaba el vuelo, ha confirmado el incidente y ha detallado que se trata del AC8646 de Air Canada, que cubría la ruta entre Montreal, en Canadá, y Nueva York.