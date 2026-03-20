Estados Unidos investiga al presidente de Colombia por narcotráfico

El departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y sobre la posibilidad de que haya financiado su campaña con dinero procedente de la droga.

Esta investigación, que estarían llevando a cabo las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, se encuentra en su fase inicial, según The New York Times, que indica que la agencia federal antidrogas y el servicio de investigaciones de seguridad nacional también habrían colaborado.

La noticia, que todavía no ha sido objeto de pronunciamiento público por parte del mandatario colombiano, se publica en un momento en el que las relaciones entre Bogotá y Washington se habían estabilizado. Hasta el punto de que, pese a haber tachado a Petro de "lunático con problemas mentales", Trump llegó a recibirlo en la Casa Blanca.

Además, sale a la luz en vísperas de que arranque oficialmente la campaña electoral en Colombia, en la que parte como favorito el candidato afín a Petro, Iván Cepeda. Por el momento, en las recientes legislativas resultó vencedor su partido, mientras la formación que lidera el exdirigente Álvaro Uribe logró recuperar la segunda posición.