La banca de EEUU anticipa que el precio del petróleo no dará tregua este año

Goldman Sachs ha vuelto a revisar al alza sus cálculos en relación al precio medio del barril de petróleo de cara al último trimestre de este año. "Nuestra previsión es casi 30 dólares superior a la que existía antes del impacto en Ormuz", ha alertado.

Según sus cálculos, el petróleo europeo, el brent, marcará los 90 dólares; mientras que el barril de WTI, de referencia en Estados Unidos, alcanzará los 83 dólares.

Se trata, en todo caso, del escenario que augura más probable para los precios del crudo, que en el más adverso rozaría los 120 dólares por barril y, en el más favorable, bajaría de los 80 dólares.

Esta nueva revisión de los precios por parte del influyente banco de Wall Street coincide con el retraso hasta finales de junio de la esperada normalización de las exportaciones en el golfo Pérsico, algo que había previsto que sucedería a mediados de mayo y ahora da por descartado.

Al mismo tiempo, supone que la demanda mundial de petróleo disminuirá interanualmente en 1,7 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026, al tiempo que advierte de que, "dado que las reducciones extremas de inventarios no son sostenibles, podrían ser necesarias pérdidas de demanda aun mayores si la crisis de oferta se prolonga".

Otros escenarios

En lo que tiene que ver con los otros escenarios, el banco estadounidense maneja uno adverso, donde el precio del Brent en el cuarto trimestre de 2026 promediaría poco más de 100 dólares por barril, vinculado a que las exportaciones del golfo Pérsico se normalicen para finales de julio. Si esto no ocurre hasta finales de julio y hay una reducción persistente de 2,5 millones de barriles diarios, el precio podría alcanzar los 120 dólares.

Por contra, en un escenario favorable, el precio del barril de Brent para el cuarto trimestre de 2026 promediaría poco menos de 80 dólares, suponiendo que las exportaciones del Golfo se normalizan a mediados de junio, sin reducción de capacidad y con respuestas de oferta más fuertes por parte de Estados Unidos y los principales países de la OPEP.