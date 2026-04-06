Barcelona acoge la primera cumbre bilateral entre España y Brasil

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo en Brasil, Lula da Silva, presidirán la primera cumbre bilateral entre España y Brasil el próximo 17 de abril en Barcelona, aprovechando un encuentro de líderes progresistas.

Aunque Sánchez y Lula han mantenido varias reuniones en los últimos años y tienen una relación fluida, esta será la primera cumbre oficial entre ambos países, cuyos gobiernos mantienen buena sintonía ideológica.

Su origen está en la comisión permanente bilateral entre ambos países, presidida por los titulares de Exteriores de España y de Brasil, en la que se acordó elevar el nivel de la misma a nivel de cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

De este modo, Brasil se convierte en el primer país latinoamericano con el que España tiene este formato de reuniones.